Motorista embriagado causa acidente e mata duas mulheres no Recife

RECIFE - Um acidente envolvendo dois carros causou a morte de duas mulheres e deixou quatro pessoas feridas por volta das 19h30 desse domingo,26, no cruzamento da Estrada do Arraial com a rua Cônego Barata, no bairro da Tamarineira, zona norte do Recife (PE).

O acidente foi causado pelo estudante de engenharia João Vitor Ribeiro de Oliveira , de 25 anos, que ultrapassou um sinal numa velocidade de 100 quilômetros. Ele vinha de uma festa e estava altamente embriagado. Teste de alcoolemia acusou 1,03 de teor alcoólico após o incidente.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

À polícia, ele informou ser dependente químico e que não se lembrava de nada. Nesta segunda-feira, Ribeiro participou de audiência de custódia, de onde será encaminhado para o centro de triagem Abreu e Lima. Ele responderá por duplo homicídio doloso.

"Ele se manteve tranquilo na audiência", ressaltou o advogado de acusação, Carlos Queiroz.

Maria Emília Guimarães, 39 anos, funcionária do Tribunal de Justiça, e a babá Roseane Maria de Brito Souza, de 23 anos não resistiram aos ferimentos e morreram. O advogado Miguel Arruda da Motta Silveira Filho, de 46 anos, e os filhos Marcela Guimarães Motta Silveira, de 5 anos, e Miguel Arruda da Motta Silveira Neto, de 4 anos, estão internados em estado grave no Hospital Santa Joanna, no Recife.

+++ Incêndio em apartamento na Santa Cecília mobiliza mais de 30 bombeiros

A mãe da babá Roseane, que preferiu não se identificar, lamentou o ocorrido e contou as últimas horas da filha. "Ela ligou e perguntou pela filha". Roseane, que estava grávida de três meses e tinha uma filha de três anos, será enterrada no interior do estado. Já Maria Emília será enterrada em Paulista, região metropolitana do Recife.

"Ele é um doido, irresponsável, animal", lamentou Maria Guedes, outra babá do casal. Ela deveria estar no carro no lugar de Roseane, mas as duas trocaram o plantão.