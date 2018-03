Acidente entre dois ônibus deixa 61 feridos em Barretos (SP) Pelo menos 61 pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois ônibus, ocorrido por volta das 20h desta sexta-feira, na altura do quilômetro 118 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Barretos, região de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente ocorreu próximo a um trevo. Um ônibus da Prefeitura de Buritama (SP), que transportava pacientes para o Hospital do Câncer de Barretos, foi atingido lateralmente ao atravessar a pista por um ônibus intermunicipal, que fazia a linha circular Barretos/São José do Rio Preto. Homens do Corpo de Bombeiros de cidades da região, veículos particulares e ambulâncias encaminharam as vítimas em estado mais grave para os hospitais de Olímpia e Barretos. Até às 23h30 desta sexta-feira, não havia informações sobre mortos. A pista ficou fechada por mais de uma hora, mas não houve congestionamento.