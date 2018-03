Acidente entre em rodovia deixa 11 mortos e 12 feridos em Goiás

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo três veículos, dois caminhões e um ônibus, na BR-153, entre as cidades goianas de Uruaçu e Porangatu, matou 11 pessoas na quinta-feira, 7, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o acidente teria ocorrido quando um terceiro caminhão tentou uma ultrapassagem perigosa no trecho de pista única, provocando o tombamento de um dos caminhões e a colisão entre o ônibus e os demais veículos envolvidos. Chovia no momento do acidente.

"O coletivo viajava de Goiânia para Teresina, transportando 23 pessoas; 11 morreram no local", disse a PRF. Todos os demais passageiros do ônibus ficaram feridos. Um deles, em estado grave, está internado em um hospital da região.

O acidente aconteceu por volta das 15h30 e a rodovia ficou interditada das 22h às 23h50. O congestionamento no local chegou a 30 quilômetros.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal da cidade de Uruaçu, no norte do Estado.