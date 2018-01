Acidente entre lotação e carro deixa 8 feridos no Jaraguá Oito pessoas ficaram feridas, por volta das 15 horas deste sábado, após um acidente entre uma lotação e um carro na Estrada Turística do Jaraguá, na região noroeste da cidade de São Paulo. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local e atenderam às vítimas: dois homens, um de 48 e outro de 21 anos; quatro mulheres, com idades entre 32 e 45 anos, uma menina de 4 anos e uma adolescente de 16 anos. Os feridos, nenhum em estado grave, foram encaminhados aos prontos-socorros dos hospitais Geral de Taipas, Vila Penteado e Pirituba. Até às 16h45, a São Paulo Transportes (SPTrans)não sabia informar de qual viação ou cooperativa pertence a lotação envolvida no acidente.