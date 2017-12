Acidente entre ônibus deixa 12 feridos no interior de SP

Após uma colisão entre dois ônibus, 12 pessoas ficaram feridas, no início da noite de domingo, 1º, em rodovia de Morro Agudo, na região de Ribeirão Preto. Por volta de 18h25, no quilômetro 103 da Rodovia Genoveva Lima de Carvalho Dias, um ônibus que transportava trabalhadores rurais, que seguia de Jaborandi para Morro Agudo, foi atingido por um ônibus intermunicipal, da Danúbio Azul, que cruzou a pista. No acidente, sete pessoas que estavam no veículo com transportes rurais ficaram feridos, entre eles o motorista José Raimundo dos Santos, de 41 anos, o único que ficou em estado grave e foi internado no hospital local. Os outros cinco feridos estavam no ônibus intermunicipal.