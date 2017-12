Acidente entre ônibus deixa`20 feridos na via Dutra Um acidente envolvendo dois ônibus de turismo deixou pelo menos 20 feridos, um estado grave, e está interditando a faixa da direita da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro-São Paulo. De acordo com a concessionária Novadutra, a colisão traseira ocorreu por volta das 18h30 deste domingo, no quilômetro 204, na região de Arujá, na Grande São Paulo. O congestionamento é de cerca de cinco quilômetros. Os feridos estão sendo encaminhados para hospitais da região.