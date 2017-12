Acidente entre ônibus e caminhão deixa pelo menos 5 mortos Um acidente entre um ônibus que fazia a linha Porto Seguro - Itabuna, no sul baiano, e um caminhão, por volta das 8 horas desta quarta-feira, causou a morte de pelo menos cinco pessoas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A colisão ocorreu na altura do município de Itapebi, a 610 quilômetros de Salvador, segundo informações da PRF, depois que o caminhão perdeu o controle em uma curva e atingiu a lateral do ônibus. Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos.