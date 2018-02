Acidente entre ônibus e caminhão fere 23 Acidente entre um ônibus de passageiros da empresa Unesul e um caminhão deixou 23 feridos ontem de manhã na BR-101 em Osório, litoral norte do Rio Grande do Sul. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, chovia e o ônibus trafegava acima da velocidade permitida em um trecho em que o limite é de 40 quilômetros por hora, segundo dados do tacógrafo do veículo. O caminhão colidiu com a lateral da parte traseira do ônibus, que vinha em sentido contrário, no km 83 da rodovia, em um trecho em que a pista dupla se torna simples. Com a colisão, o ônibus, que transportava 42 pessoas entre Porto Alegre e Torres, bateu em um barranco e tombou.