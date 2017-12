Acidente entre ônibus e caminhão mata 5 crianças em SC Um acidente envolvendo um ônibus escolar e um caminhão matou cinco crianças e deixou outras 12 feridas por volta das 7h30 desta quinta-feira, 15, na SC-467, em Abelardo Luz, a 570 quilômetros de Florianópolis. De acordo com informações do Jornal Hoje, da TV Globo, o acidente aconteceu a cerca de 500 metros da escola onde as crianças estudavam. Segundo testemunhas, o ônibus teria cortado a frente de uma carreta. Os dois veículos bateram. Três crianças morreram na hora e duas não resistiram aos ferimentos e faleceram logo depois de chegarem ao hospital. Outros 12 estudantes ficaram feridos e continuavam internados, dez deles em situação grave. Segundo a polícia, o ônibus levava 18 crianças com idades entre 10 e 12 anos. Texto ampliado às 14h29.