Acidente entre ônibus e caminhões fere oito em Cuiabá-MT

Um acidente envolvendo um ônibus e dois caminhões deixou oito pessoas feridas na terça-feira, 26, na altura do quilômetro 351 da BR-364, em Cuiabá, Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus da empresa Transporte Andorinha, que seguia de Rondonópolis para Cuiabá, bateu na traseira do caminhão, conduzido por Cristiano Rogério Donizete de Oliveira, de 35 anos. O motorista do segundo caminhão, Clairton José Bamberg, de 37 anos, por sua vez, não conseguiu parar e colidiu com a traseira do ônibus.

Os condutores dos caminhões saíram ilesos. Já o motorista Cláudio Oliveira, de 31 anos, e mais sete passageiros do ônibus ficaram feridos e foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Municipal de Cuiabá. Apenas Oliveira teve ferimentos graves.