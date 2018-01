Acidente entre ônibus e carreta mata cinco em Mato Grosso

SÃO PAULO - Uma colisão frontal entre um ônibus e um caminhão na BR-364 matou cinco pessoas e feriu 35 na tarde desta terça-feira, 17, em Açorizal, em Mato Grosso.

Por volta das 18h30, um caminhão carregado de algodão invadiu a pista contrária e bateu de frente com o ônibus, que levava 39 pessoas e fazia o trajeto entre Cuiabá e Alta Floresta, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os motoristas do caminhão e do ônibus e três passageiros do coletivo morreram. Os 35 feridos foram levados a hospitais da região, muitos com queimaduras.

Os veículos pegaram fogo, e a rodovia ficou totalmente bloqueada no quilômetro 483 até a 1h52 desta quarta-feira, 18. A Polícia Rodoviária permanecia no local.