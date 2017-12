Acidente entre ônibus e carro deixa 4 mortos no interior de SP Quatro pessoas de uma mesma família morreram num acidente, na noite deste domingo, 18, na Rodovia Armando Sales de Oliveira (SP-322), em Icem, a 498 quilômetros de São Paulo, quando um ônibus bateu na traseira do Gol, dirigido por Alziro Serfim de Lima, 45 anos. Com o impacto, o Gol invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma camionete, que seguia no sentido oposto. Alziro, seu pai, Donato Serafim de Lima, de 84, se seus filhos Adílson Renato Mereciano, 15 anos, e Robson Mereciano de Lima, de 1 ano, morreram. A mulher de Alziro, Rosimeire Mereciano, de 36 anos, e outro filho do casal, Talisson Mereciano Serafim, 9 anos, continuavam internados em estado grave na tarde desta segunda-feira, no hospital de Base de São José do Rio Preto.