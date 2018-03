Acidente entre ônibus e carro deixa três mortos na Bahia

Fabiana Marchezi, da Central de Notícias

BAHIA- Três pessoas morreram na manhã deste domingo, 4, após um acidente entre um ônibus e um carro na altura do km 592 da BR-324, na região de Simões Filho, na Bahia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 6h, quando o motorista do carro perdeu o controle da direção e o veículo atravessou o canteiro central, colidindo de frente com o ônibus.

Danilo Barbosa dos Santos, de 19 anos, Jackson Gonçalves Batista dos Santos, de 19, e Webert dos Santos, de 22 anos, morreram no local. Todos ocupavam o carro. Os ocupantes do ônibus saíram ilesos.