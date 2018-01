Acidente entre ônibus e carro mata 4 no ABC Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um Tempra, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na madrugada de ontem. Testemunhas dizem que os ocupantes do carro estavam em um bar próximo e teriam tirado racha com um Kadett. Outras afirmam que o grupo seguia para o trabalho.