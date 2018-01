Acidente entre ônibus e van deixa sete mortos em Minas

Um acidente entre um ônibus de turismo e uma van deixou sete mortos e mais de dez feridos na manhã desta quarta-feira, 28, na altura do quilômetro 185 da BR-381, em Periquito, na região de Governador Valadares, em Minas Gerais.

De acordo com a PRF, a colisão aconteceu por volta das 11h30 e os feridos estão sendo encaminhados a um hospital de Governador Valadares. Os mortos eram ocupantes da van, que capotou após o choque.

O ônibus seguia de São Paulo para Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Chovia muito no momento do acidente, mas as causas ainda são desconhecidas.