Acidente entre ônibus, van e betoneira fere 16 Acidente que envolveu uma van escolar, uma betoneira e um ônibus, por volta das 13h de ontem, em Guarulhos, deixou 16 pessoas feridas sem gravidade. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, a betoneira, provavelmente em alta velocidade, tombou na Avenida Monteiro Lobato, esquina com a Avenida Otávio Braga de Mesquita, e bateu no ônibus que faz o trajeto São Paulo/São Miguel. O ônibus colidiu com a van escolar, que é particular e serve ao Externato de Educação Infantil Santa Rita.