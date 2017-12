Acidente entre Palio e Blazer da PM mata 1 e fere 7 em SP Uma pessoa morreu e outras 7 ficaram feridas, às 22h de ontem, em um acidente envolvendo um Fiat Pálio, de cor prata, e uma viatura Blazer da PM, da Força Tática do 21º Batalhão, de prefixo 21074, na Mooca, região sudeste da capital paulista. A colisão foi frontal e ocorreu no Viaduto Capitão Pacheco e Chaves, sob o qual passa a linha férrea D (Barra Funda - Rio Grande da Serra) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ao lado da estação Ipiranga. Segundo testemunhas e o que se verificou no local do acidente, a viatura da PM seguia em direção à Vila Prudente quando sua faixa de rolamento foi invadida pelo Palio, ocupado por 3 jovens, um deles o motorista Warlei Luís Gonçalves, de 23 anos, que morreu quando era socorrido no Hospital João XXIII, para onde foram levados seus dois amigos, ambos já fora de perigo. Os três voltavam de uma festa. Na viatura policial estavam um cabo, um sargento e três soldados. A equipe dirigia-se em auxílio a outra viatura em uma ocorrência na região, quando o motorista do Palio perdeu a direção e bateu de frente contra a Blazer. Os policiais, o mais grave deles com fratura de fêmur, foram levados para o Pronto-Socorro do Hospital São Cristóvão. Apesar do acidente ter ocorrido às 22h de ontem, até às 5h desta segunda-feira o boletim de ocorrência ainda não tinha sido elaborado no 56º Distrito Policial, em Vila Alpina, que não quis adiantar informações antes do término de registro dos fatos.