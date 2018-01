Acidente entre van e caminhão caçamba deixa 7 mortos e um ferido em Alagoas

Um acidente envolvendo uma van e um caminhão caçamba deixou 7 mortos na rodovia BR-104, no município de União dos Palmares, Zona da Mata de Alagoas.

A colisão frontal entre os veículos ocorreu nessa quarta-feira, 8, por volta das 11h30 no km 41, próximo à entrada da Usina Lajinha. A van tinha saído de Maceió com destino Ibateguara.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, seis pessoas, entre elas, quatro homens e duas mulheres, morreram no local do acidente, e duas em estado grave foram encaminhadas ao Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela (HGE), em Maceió, mas o motorista do caminhão morreu na noite dessa quarta-feira.

Segundo informações do HGE, um menor de 16 anos, ocupante da van, continua internado em estado grave.

De acordo a PFR, pelos vestígios encontrados na cena do acidente, o caminhão caçamba invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a van. Dentro do caminhão estava apenas o motorista e na van havia 7 ocupantes.

A PRF não soube informar se o condutor do caminhão tentava fazer uma ultrapassagem ou se perdeu o controle do veículo devido à pista estar molhada quando o sinistro aconteceu.

A prefeitura do município de Ibateguara decretou luto oficial de três dias pelas vítimas do acidente que eram naturais do município.