Acidente entre van e carreta deixa oito mortos em MS

SOROCABA - Um acidente entre uma van com passageiros e uma carreta carregada com agrotóxicos causou a morte de oito pessoas, na noite de quarta-feira, 2, em Nova Andradina (MS). O motorista da van, que levava nove pessoas, teria perdido o controle do veículo após atropelar uma anta que atravessava a rodovia BR-267, no km 260, distrito de Casa Verde. A van bateu de frente numa carreta. Os dois veículos pegaram fogo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, seis pessoas morreram no local - quatro delas carbonizadas. Outras quatro foram levadas para um hospital de Nova Alvorada do Sul, mas duas não resistiram à gravidade dos ferimentos. Um dos feridos está fora de perigo e o outro, o motorista da van, foi transferido em estado grave para um hospital de Campo Grande.

Todos os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande. O sepultamento de sete das vítimas será nesta quinta-feira em Nova Andradina, onde residiam. A oitava será sepultada em Batayporã, na mesma região.

Parte da carga de agrotóxicos da carreta espalhou-se pela pista. A rodovia ficou interditada até a manhã desta quinta-feira. O trânsito foi desviado para uma vicinal.