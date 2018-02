Acidente entre van e moto deixa dois mortos em São Paulo Duas pessoas morreram após um acidente entre um microônibus e uma motocicleta, por volta das 5h15 desta segunda-feira, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas eram homens e morreram na hora. A moto e a van estavam na calçada, na pista sentido centro da Avenida Belmira Marim, no Parque Brasil, e não prejudicavam o trânsito no local. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registrados, às 8 horas, 44 km de lentidão, um pouco abaixo da média para o período, que em 2006 foi de 52 km. O motorista encontrava o pior trecho de morosidade na Radial Leste, no sentido Centro, da Rua Divinolândia até o Metrô Penha, com quase quatro quilômetros de trânsito parado.