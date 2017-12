Acidente entre van e ônibus deixa nove feridos em SP Nove pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van e um ônibus em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. A colisão aconteceu por volta das 11 horas desta sexta-feira, na Avenida Sadamo Inoue, com Rua José La Torre. A via ficou totalmente interditada e o trânsito ficou lento nas proximidades. Um dos feridos foi encaminhado pelo corpo de bombeiros para o pronto-socorro do Grajaú. As outras vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).