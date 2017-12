Acidente envolve oito barcos na travessia Santos-Guarujá Uma barca de passageiros do Dersa atingiu sete catraias (pequeno barco tripulado por um homem) que estavam em um pier, duas delas afundaram. As outras cinco ficaram avariadas. O acidente ocorreu por volta das 5h30 desta terça-feira na travessia de barcos entre Santos e Guarujá, litoral sul de São Paulo. A barca do Dersa e as catraias iriam fazer o transporte de passageiros de Vicente de Carvalho para Santos. O marinheiro perdeu o controle do leme e acabou atingindo os barcos que ainda estavam parados. Ninguém ficou ferido. Cinqüenta e oito catraias fazem a travessia entre o mercado municipal, em Santos, e Vicente de Carvalho. Oito mil passageiros são transportados por dia. A barca envolvida no acidente tinha sido reformada recentemente. Ela foi substituída por outras duas menores. O Dersa informou que vai investigar as causas da colisão.