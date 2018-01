Acidente envolvendo bombeiros e ônibus deixa dois feridos Duas pessoas ficaram feridas num acidente no fim da manhã desta quarta-feira, 23, na Estrada de Itapecerica, junto à Avenida Giovani de Gronchi, no Capão Redondo, zona sul da capital. O acidente aconteceu por volta das 12 horas e envolveu uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e um ônibus. Segundo o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), o resgate estava socorrendo um policial quando colidiu com o ônibus. Além do passageiro do resgate, o motorista do ônibus teve ferimentos leves. Os dois foram encaminhados ao Hospital das Clínicas. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não há congestionamento no local.