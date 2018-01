Acidente fecha pista da Dutra na Grande SP Um grave acidente ocorreu por volta de 7h15 na Rodovia Presidente Dutra, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Nova Dutra, o acidente aconteceu no sentido São Paulo-Rio, na altura do quilômetro 179, município de Guararema, e envolveu dois caminhões e uma carreta. Ainda não se sabe as causas do choque, mas a batida foi tão violenta que um dos veículos foi parar no sentido Rio-São Paulo, interditando totalmente a pista. Assim, os motoristas que se dirigem agora à capital paulista enfrentam seis quilômetros de congestionamento. Na pista São Paulo-Rio, onde houve efetivamente a colisão, duas faixas estão interditadas, gerando três quilômetros de lentidão. Uma pessoa ficou levemente ferida.