Acidente fecha trecho da Anchieta na descida ao litoral

Para quem vai de São Paulo para o litoral, a pista Sul da rodovia Anchieta está fechada, devido a um acidente na altura do quilômetro 48, mas, na pista Norte, a condição de tráfego é normal, conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual. Na rodovia dos Imigrantes, o tráfego também é normal, com descida pela pista Sul e subida pela Norte.

Na Baixada Santista, o tráfego flui normalmente nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Piaçaguera-Guarujá e Rio-Santos. As condições são normais também no Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Já a Nova Dutra, no sentido São Paulo, tem tráfego lento em mão dupla em Arujá, do quilômetro 196 ao 199 e, no sentido Rio de Janeiro, tráfego congestionado do quilômetro 200 ao 199, devido a desvio de tráfego.