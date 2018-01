Acidente fere jovens e mata cavalo no interior do RS

SÃO PAULO - Um veículo colidiu com uma charrete na noite de terça-feira, 18, em uma importante avenida da cidade de Capão da Canoa, a 132 quilômetros de Porto Alegre, informou a Brigada Militar.

Os três jovens que estavam na carroça se feriram e foram encaminhados a um hospital da região, além do motorista do carro, que tinha a Carteira Nacional de Habitalitação (CNH) vencida. O cavalo morreu na hora. Não havia iluminação adequada no local. Dois dos jovens tiveram ferimentos leves, mas uma adolescente teve traumatismo craniano. O motorista do veículo prestará depoimento quando sair do hospital.

