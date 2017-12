Acidente interdita Elevado Aricanduva em São Paulo Um acidente envolvendo quatro automóveis no início da noite deste domingo provocou a interdição dos dois lados do Elevado Aricanduva, na zona leste de São Paulo, por cerca de uma hora. Uma pessoa ficou ferida e foi levada por bombeiros para o Pronto Socorro da Vila Maria. O acesso da Avenida Aricanduva para o elevado foi interditado pela Companhia de Engenharia de Trágefo e o trânsito desviado para a Radial Leste. Houve congestionamento no local.