Acidente interdita faixas da Imigrantes no sentido São Paulo

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Cinco pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira, 15, entra elas uma gravemente, após uma colisão entre três veículos de passeio, na Rodovia dos Imigrantes, que teve parte de suas faixas interditadas.

O acidente aconteceu por volta das 15 horas, no km 46 da rodovia, na altura de São Vicente, no sentido São Paulo, interditando parte da via, segundo a Ecovias. Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Santos.

A rodovia foi liberada por volta das 16 horas mas ainda havia congestionamento entre os kms 51 e 48, às 16h30, de acordo com a Ecovias.