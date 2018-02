Acidente interdita pista da Anchieta no ABC paulista Um acidente envolvendo uma carreta, um carro e uma motocicleta interditou a pista norte, sentido capital, da rodovia Anchieta. A colisão ocorreu na altura do km 34, no trecho de planalto, em São Bernardo do Campo (SP). De acordo com a concessionária Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, às 14h20 um veículo bateu contra uma mureta da via. Em seguida, uma carreta derrapou e ficou atravessada na pista, atingindo uma motocicleta. A Ecovias ainda não tinha confirmação de feridos. Por causa do acidente, o tráfego no sentido capital foi desviado para a rodovia dos Imigrantes, na altura do km 40. Segundo a Ecovias, apesar da interdição, os motoristas não enfrentavam problemas no trânsito.