Acidente interdita pista local da Marginal do Tietê Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus bloqueou totalmente a pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, próximo à Ponte Atílio Fontana, na zona oeste de São Paulo na tarde desta segunda-feira, 2. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu por volta das 14h30 e derrubou a carga de xilenos, substância altamente inflamável, transportada pelo caminhão. Por volta das 16 horas, o tráfego estava sendo desviado para a pista expressa e o trânsito estava lento nas proximidades. Ninguém se feriu. Às 15h30, a CET mediu 22 quilômetros de congestionamento em toda a cidade. A média para o horário, registrada às segundas-feiras de abril do ano passado, é de 26 quilômetros. Por volta das 15h45, o pior trecho estava na nas pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, onde o engarrafamento era de 3 quilômetros, desde a Ponte Freguesia do Ó até o acesso à Rodovia dos Bandeirantes, nas proximidades do acidente. Na Avenida dos Bandeirantes, rumo à Rodovia do Imigrantes, a lentidão era de 2 quilômetros, entre as ruas Conceição de Monte Alegre e Antonio de Macedo Soares. Já na Avenida Ibirapuera, em direção ao bairro, o trânsito estava complicado por 1,8 quilômetro, entre as ruas Pedro de Toledo e Rua Bem-te-vi.