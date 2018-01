Acidente interdita Régis Bittencourt em Juquitiba (SP) A pista sentido São Paulo-Paraná da Rodovia Régis Bittencourt está interditada na altura do quilômetro 346, região do município de Juquitiba. O motivo é um acidente ocorrido por volta das 23h da noite de terça-feira envolvendo um ônibus e dois caminhões. Duas pessoas sofreram ferimentos leves, sendo um bombeiro, que viajava no ônibus, e um dos caminhoneiros. Os dois foram medicados em hospital de Juquitiba. Um dos caminhões, com placas da Argentina, transporta vergalhões de aço. Parte da carga caiu na pista e é aguardada a chegada de um guincho para que seja possível a retirada do veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no momento, os motoristas encontram pelo menos 8 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo-Paraná da Rodovia Régis Bittencourt, região de Juquitiba, em decorrência deste acidente. Como no trecho a pista é simples, operando em mão dupla, o tráfego está sendo desviado para a pista sentido Paraná-São Paulo, que sofre alternações de sentido, a fim de diminuir um pouco os transtornos aos motoristas. Não há previsão para a liberação total da pista.