Acidente interdita totalmente a Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos

SÃO PAULO - A Rodovia Presidente Dutra ficou totalmente interditada na manhã desta segunda-feira, 5, em consequência de um grave acidente entre um veículo de passeio e uma carreta, na região de Guarulhos, na Grande são Paulo.

Por volta das 8h15, um carro bateu na traseira de uma carreta, deixando o motorista preso às ferragens. A pista foi totalmente fechada no km 223, sentido Rio, para o pouso do helicóptero Águia, do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, que não soube informar para qual hospital a vítima foi levada.

O acesso para a pista expressa no km 231 foi fechado e o tráfego de veículos foi desviado para a pista lateral da rodovia, provocando um congestionamento de oito quilômetros na pista. O helicóptero Águia decolou às 9h14 e a liberação da via deve ocorrer em breve.