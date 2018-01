Acidente interdita via Anchieta O trecho de serra da pista sul da via Anchieta, entre os quilômetros 40 e 55, está interditado na manhã desta terça-feira, para a retirada de um contêiner, que carregava peças automotivas e tombou durante a madrugada, por volta da 1 hora. O acidente não deixou vítimas e também não causou congestionamento. Os veículos que se dirigem ao litoral estão sendo desviados para a pista norte, que teve seu sentido invertido e opera em direção ao litoral. Segundo a Ecovias, a previsão é que até o fim da manhã o caminhão seja retirado da via. A descida está sendo feita pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta. Para o retorno à capital, o motorista utiliza somente a pista norte da rodovia dos Imigrantes. Não há registro de lentidão ou congestionamento e a visibilidade, no momento, é total.