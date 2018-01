Acidente interdita Via Anchieta em SP A pista sul da Rodovia Anchieta, que normalmente dá acesso ao litoral de São Paulo, está interditada, desde às 7h30, por causa de um acidente que ocorreu no km 46, no trecho da serra, envolvendo duas carretas. Uma delas, transportando latas de óleo vegetal, perdeu o freio atingindo o segundo veículo deixando a carga cair na pista. Uma pessoa ficou gravemente ferida. A Ecovias, concessionária que administra o sistema, alterou o sentido da pista norte da Via Anchieta. O motorista que segue sentido litoral vai usar as pistas norte e a nova da Rodovia dos Imigrantes. Quem retorna à capital utiliza somente a pista antiga da Rodovia dos Imigrantes. A Ecovias registrou um congestionamento de quatro quilômetros no local da colisão.