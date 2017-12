Acidente mata 11 e fere 39 no interior do Rio Um acidente com um ônibus que ia de Guaraciaba (MG) para São Bernardo do Campo (SP) deixou nesta terça-feira 11 mortos, incluindo três crianças, e 39 feridos na rodovia Lúcio Meira, entre as cidades de Paraíba do Sul e Três Rios, no sul do Rio. Com 51 pessoas, o veículo tombou numa curva e deslizou para fora da pista, lançando para fora alguns passageiros. O veículo só não caiu na ribanceira porque ficou preso em um rochedo. O Corpo de Bombeiros teve dificuldades no resgate porque o veículo ficou inclinado sobre a pedra e vítimas só puderam ser retiradas por baixo. Motoristas de caminhões que passavam pelo local se recusaram a parar e socorrer os feridos. Todas as vítimas moravam em São Bernardo e haviam alugado o ônibus para participar em Guaraciaba de um torneio de futebol promovido por parentes da deputada estadual Ana do Carmo (PT). Parte da família mora na cidade e parte em São Bernardo. A parlamentar não participou da viagem, mas, assim que soube do que ocorrera, foi para Três Rios. "Perdi quatro primos", disse. O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), também esteve na cidade. Preso em flagrante, o motorista José Nelson da Silva Neto, que não se feriu, disse, na delegacia de Paraíba do Sul, que tentou desviar de um carro e perdeu o controle. Ele alegou que foi surpreendido pela curva acentuada. Alguns passageiros afirmaram que não viram o carro que teria causado o acidente. A Polícia Civil pediu um exame toxicológico do motorista. A deputada defendeu o motorista. "Ele dirigia bem, não corria e não bebeu. A estrada é perigosa", disse.