Acidente mata 3 e bloqueia a rodovia dos Tamoios

Um acidente envolvendo uma carreta e dois veículos de passeio, entre eles um Corsa, bloqueia, por completo, desde as 2h45 deste sábado, 13, ambos os sentidos da Rodovia dos Tamoios (SP-99), em Paraibuna. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carreta, ao ficar atravessada na pista, foi atingida pelos dois veículos. Três ocupantes do Corsa morreram no local.

Como não há desvio e a carreta ocupa ambos os sentidos, pois o trecho é de pista simples e de mão dupla, o congestionamento no sentido litoral às 6h16 chegava a 17 quilômetros, entre os quilômetros 15 e 32. Já no sentido contrário, a fila não passava dos 500 metros.