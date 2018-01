Acidente mata 3 e deixa 3 feridos em SP Um grave acidente ocorrido às 3h30 desta madrugada causou a morte de 3 pessoas e ferimentos graves em outras 3 vítimas. Segundo policiais militares do 16º Batalhão e soldados dos Bombeiros de Osasco e São Paulo, um Santana azul, ocupado por 3 homens e 3 mulheres, chocou-se violentamente contra um poste, na pista local da marginal Pinheiros, sentido Jaguaré-Santo-Amaro, logo após a saída da rodovia Castelo Branco, junto à avenida Engenheiro Billings, na Jaguaré, zona Oeste da capital paulista. No local do acidente morreram dois homens e uma vítima do sexo feminino. As outras 3 vítimas foram encaminhadas para o Pronto-socorro Regional de Osasco, Hospital Renascença, no centro de Osasco, e para o Pronto-socorro de Vila Penteado, na região noroeste da capital. As causas do acidente ainda estão sendo averiguadas pela PM, que conduzirá os dados da ocorrência ao plantão do 93º Distrito Policial, no Jaguaré.