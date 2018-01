Acidente mata 6 e fere 7 no interior de São Paulo

PRESIDENTE PRUDENTE - Uma batida entre um micro-ônibus e uma caminhonete matou seis pessoas e feriu sete na noite de sábado, 30, na Rodovia Prefeito Américo Augusto(SP-333), em Júlio Mesquita, no centro-oeste de São Paulo.

Dos sete feridos, seis estão internados em estado grave no Hospital das Clínicas, em Marília. Todos os mortos e feridos eram japoneses e nisseis com mais de 70 anos, que participariam de uma competição esportiva em Guaimbê. Três morreram no local do acidente, no quilômetro 299. Eles viajavam no micro-ônibus, modelo Besta, e cinco eram mulheres.

O motorista da caminhonete, Laudemir Parisotto, de 43 anos, escapou ileso. "A caminhonete Amarok bateu na lateral do micro-ônibus, que tentava cruzar o trevo de Júlio Mesquita", explicou o cabo Fernando Carnevale, de 43 anos, da Polícia Rodoviária de Bauru.

As vítimas moravam em Garça e levavam carteiras de identidade brasileiras e japonesas. Morreram Nilza Kinuko Hayashi, Masae Halada, Margarida Hidori Ushida, Mie Hayakawa, Rosa Missao e Kazuco Takahashi.