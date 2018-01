Acidente mata cinco passageiros de um ônibus no RS

Um acidente matou cinco passageiros de um ônibus em Iraí, no norte do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira, 15. Outras 35 pessoas ficaram feridas. Ao final da tarde, seis delas ainda estavam internadas no Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen, para onde foram levadas. O ônibus de uma empresa de turismo de Frederico Westphalen, que voltava de Navegantes, no litoral de Santa Catarina, colidiu frontalmente com um caminhão Mercedes-Benz no quilômetro 9 da rodovia Iraí - Frederico Westphalen e caiu numa ribanceira. O socorro mobilizou policiais e bombeiros dos dois municípios, que ficaram toda a manhã retirando passageiros das ferragens. O casal Dilceu Geraldo Araújo, 53 anos, e Laídes Araújo, e mais dois passegiros, Laudelino Vieira Filho, de 57 anos, e Luis Bortoluzzi, de 51 anos, morreram na hora. Domingos Pereira Pinto, 74 anos, foi atendido em Irai e morreu na ambulância, quando era transferido para Frederico Westphalen. A Polícia Rodoviária Federal está investigando as causas do acidente.