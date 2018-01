Acidente mata gaúchos que iam para hospital Um acidente ontem com um micro-ônibus, no km 80 da RS-287, em Venâncio Aires (RS), matou o motorista e sete passageiros. O veículo pertencia à prefeitura de Sobradinho, região central do Estado, e conduzia 14 pacientes e acompanhantes para consultas e exames em Porto Alegre, a 240 km. Duas das pessoas sofreram ferimentos graves, três ficaram em observação e duas foram medicadas e liberadas.