Acidente mata motorista e interdita rodovia Castello Branco O motorista de um caminhão Mercedes Bens, placas CVP 1909/SP, carregado de alto-falantes, morreu prensado na própria cabine ao bater contra a traseira de uma carreta Volvo, placas ASE 7001/SP, carregada de toras de madeira. O acidente ocorreu por volta das 21 horas de terça-feira, 17, na altura do quilômetro 20 da pista central da rodovia Castello Branco, sentido interior-capital, no trecho de Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhoneiro Hildebrando David Marques, de 31 anos, ao atingir a traseira da carreta, que vinha de Itu, interior do Estado, foi esmagado e morreu no local. O motorista de um Ford Ka, placas DHX 8639/SP, também não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do caminhão, mas sofreu ferimentos leves. O engavetamento causou o bloqueio de duas das três faixas de rolamento entre as 21 horas e 22h30, o que gerou 3,5 quilômetros de lentidão.