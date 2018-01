Acidente mata quatro pessoas no Ceará Quatro pessoas foram mortas e outras três feridas em um acidente envolvendo um carro de resgate do Corpo de Bombeiros e uma carreta. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 16, no quilômetro 22 da BR-222, no Ceará. Uma das vítimas fatais foi o sargento dos bombeiros Ronaldo Nunes Lima, de 35 anos. A mulher dele Benedita de Sousa, de 32 anos, também morreu. Os dois estavam dentro de um resgata do Corpo de Bombeiro. Ele havia sofrido um acidente de moto em Sobral, no norte do Estado, e estava sendo levado para ser operado em um hospital de Fortaleza no carro da corporação. Os outros dois mortos foram: o cabo Edilino Castelo de Medeiros, 31 anos, e a mulher do carreteiro, cujo nome não foi divulgado. Os veículos bateram de frente. No impacto, a ambulância dos Bombeiros ficou destruída. Os três feridos estão internados no hospital Instituto José Frota, em Fortaleza. A perícia ainda não divulgou as causas do acidente.