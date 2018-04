Acidente mata seis na Anhanguera Seis pessoas morreram anteontem à noite na Rodovia Anhanguera, no perímetro urbano de Ribeirão Preto. As vítimas estavam num Mondeo e morreram no local. Chovia forte no momento do acidente. O Mondeo seguia de Cravinhos para Ribeirão e, após bater na traseira de um Gol, atravessou a pista e bateu de frente com uma carreta.