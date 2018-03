Acidente mata três e fere dois na Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi

SÃO PAULO - Três pessoas - duas mulheres e um homem - morreram e outras duas ficaram gravemente feridas, por volta das 4h45 desta manhã de sexta-feira, 24.

Um Fiat Pálio azul bateu violentamente contra um poste na pista sentido Campo Limpo (centro-bairro) da Avenida Giovanni Gronchi, próximo da esquina com a Rua Alexandre Archipenko, na Vila Andrade, região do Morumbi, em São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o impacto, o veículo se rachou ao meio e duas das vítimas e o motor foram arremessadas a uma distância de mais de 50 metros. Segundo a CET, a pista sentido avenida João Dias está bloqueada por completo.

Os dois sobreviventes foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal do Campo Limpo. Policiais do Batalhão de Trânsito foram acionados e encaminharão os dados da ocorrência para o 89º Distrito Policial, do Portal do Morumbi.