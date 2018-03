Acidente mata três pessoas da mesma família em Votorantim Uma colisão envolvendo um caminhão e um automóvel causou a morte de três pessoas da mesma família no domingo, 28, na rodovia Raimundo Antunes Soares (SP-79), em Votorantim, região de Sorocaba. Outras duas ficaram feridas. Todas as vítimas estavam em um Gol com placas de Mairinque (SP). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro passou direto num trevo existente no km 108, invadindo a pista contrária. Segundo o motorista do caminhão, Edson Fama, ele freou para tentar evitar a colisão, mas a pista estava molhada pela chuva e o freio não segurou o veículo. Com o impacto, três ocupantes do carro foram arremessados pelo pára-brisa. As vítimas foram socorridas pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros. O motorista José Roberto da Silva, de 45 anos, sua mulher, Maria das Graças Silva, de 49, e sua sogra, Orandina Maria de Freitas, de 70, chegaram mortos no hospital. Outros parentes, Dario Lucas da Silva, de 22 anos, e Pedro Lucas da Silva, de 50, permaneciam internados em estado grave, nesta segunda-feira, no Hospital Regional de Sorocaba.