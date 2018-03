Acidente mata três pessoas no interior de São Paulo Três pessoas morreram num acidente ocorrido durante a madrugada deste domingo, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu na Rodovia Cândido Portinari, na altura do município de Franca. Duas mulheres que prestavam socorro a um homem vítima de outro acidente e os três acabaram sendo atropelados e mortos. No primeiro acidente, um Ford Corcel II bateu contra a cancela, rodopiou e ficou atravessado no meio da pista. Um carro que vinha seguida com três pessoas parou para prestar atendimento à vítima, identificado como Sisnaldo Rodrigues. O motorista do carro que parou para ajudar foi sinalizar o acidente, enquanto as duas mulheres que o acompanhavam faziam o socorro ao motorista acidentado. Um Chevrolet Vectra que vinha em alta velocidade não viu a sinalização, atropelou as mulheres e se chocou de frente com o Corcel II. Além de Sisnaldo, morreram Magda Aparecida de Camargo e Fabiana Celestina Santos. De acordo ainda com a Polícia Rodoviária, as vítimas eram amigas e voltavam de uma festa. O condutor do Vectra, Anderson Galvani Leonino, de 28 anos, teve apenas ferimentos leves. Acidentes na capital paulista Pelo menos dois acidentes registrados na madrugada deste domingo na capital paulista deixaram 14 feridos. Um deles aconteceu na Avenida Dr. Assis Ribeiro, na altura do número 3.514, em Ermelino Matarazzo, região leste da cidade. Por razões ainda ignoradas, dois veículos acabaram se chocando naquele trecho. Sete pessoas ficaram levemente feridas e foram atendidas em hospitais da área. O outro acidente ocorreu, por volta das 5h20, na Ponte Júlio de Mesquita Neto, no Limão, zona leste de São Paulo. Um automóvel se desgovernou na via e capotou. Sete pessoas ficaram feridas, cinco com ferimentos leves e duas com ferimentos graves. Essas duas vítimas foram levadas para o Hospital das Clínicas e para o Pronto-Socorro de Vila Penteado.