Acidente mata um e fere três na Bandeirantes Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, entre elas duas crianças, em um grave acidente ocorrido por volta da 0h30 na altura do km 58 da pista sentido interior-capital da Rodovia dos Bandeirantes, região de Jundiaí, interior do Estado de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista de um Passat importado, ao tentar mudar de faixa de rolamento bruscamente, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um caminhão de Ponta Grossa(PR). O motorista, a esposa dele e as duas crianças do casal foram levadas pelos Bombeiros e uma equipe da concessionária Autoban para o Pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paula, em Jundiái, onde o pai morreu, uma das crianças continua internada em estado grave e as outras duas vítimas já estão fora de perigo. A Polícia Rodoviária ainda não divulgou os nomes das vítimas.