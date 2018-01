Acidente mata um na rodovia dos Bandeirantes Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente ocorrido há pouco na Rodovia dos Bandeirantes. Segundo a concessionária Autoban, que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o acidente aconteceu no sentido capital-interior, na altura do quilômetro 97, região de Campinas. Naquele trecho, um Peugeot capotou na pista, matando um de seus ocupantes, ainda não identificado, e deixou outra vítima ferida. O veículo já foi removido para o gramado central da estrada e não há registro de lentidão no local.