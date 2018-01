Acidente mata uma pessoa e deixa cinco feridas na BR-040, em Brasília

BRASÍLIA - Quatro carros se envolveram na tarde desta terça-feira, 18, em um acidente na BR-040, que liga Brasília a Belo Horizonte. A colisão ocorreu próximo ao Catetinho, cerca de 15 quilômetros do Plano Piloto. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 13h quando o motorista que morreu no acidente perdeu o controle do veículo e bateu de frente com outro carro que vinha no sentido contrário. Mais dois veículos não conseguiram desviar do acidente.

A rodovia ficou interditado até as 16h. Uma das vítimas está em estado grave e foi levada de helicóptero para o Hospital de Base de Brasília (HBB). As demais foram atendidas nos hospitais regionais do Gama e de Santa Maria.