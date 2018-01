Acidente múltiplo na BR 101, no ES, mata 11 dançarinos

VITÓRIA - A viagem de volta para casa terminou de forma trágica para 11 integrantes de um grupo de dança alemã do Espírito Santo. Uma carreta que transportava placas de granito se chocou com um micro-ônibus onde eles estavam, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu por volta das 14h30 deste domingo (9), na BR-101, no km 490, em Mimoso do Sul.

De acordo com a PRF, no local da batida existem duas faixas sentido Rio de Janeiro e uma no sentido Vitória. A carreta estava passando outro veículo, um Ford Ka, em direção ao Rio, quando perdeu o controle, invadiu a contra mão e colidiu com o micro-ônibus que vinha em sentido contrário.

O micro-ônibus, após ser atingido, também invadiu a contra mão e bateu em uma carreta abastecida de cerveja, vindo os dois a incendiar. O Ford Ka, em seguida, bateu nos pedaços de granito espalhados na via.

Imediatamente o fogo se espalhou dos veículos para uma área de vegetação na região. O Corpo de Bombeiros atuou no local junto com a concessionária que administra a pista para apagar o incêndio. O trecho fica a 30 km da divisa com o Estado do Rio de Janeiro. Dos 20 ocupantes no micro-ônibus, 11 morreram. Outras nove pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Estado. Os corpos das vítimas serão levados para o Departamento Médico Legal da capital.

O grupo de dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins, na região Serrana do ES, existe há mais de 30 anos. Eles estavam voltando de uma apresentação feita neste final de semana em Juiz de Fora (MG). Por conta da tragédia, o governador Paulo Hanrtung decretou luto oficial de três dias.

Aloizio Endlich de 27 anos, era um dos dançarinos. O jovem era professor e dava aula em uma escola particular. A família recebeu a informação da tragédia por telefone. “Ele era muito querido principalmente no trabalho. Um homem de família. Fazia de um tudo pela sua mãe. Perdeu o pai muito cedo, aos 14 anos, e se tornou um grande profissional. Estamos desolados", disse a cunhada da vítima, Juliana Mercier.

A carreta responsável pelo acidente foi apreendida pela PRF e passará ainda hoje por uma perícia, para saber se o peso da carga transportada estava acima do permitido. Os condutores das carretas e do Ford Ka foram encaminhados para uma delegacia da região. Eles serão ouvidos ainda nesta noite.

A pista continua interditada, sem previsão de liberação.